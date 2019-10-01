Dünya Yaşlılar Günü'nü bocce oynayarak kutladılar

İzmir'de Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlamaları kapsamında, huzurevinde kalan yaşlılar, etkinliğe katılan protokol üyeleriyle bocce oynadı.

Karşıyaka ilçesinde bulanan Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde "Dünya Yaşlılar Günü" etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İI Müdürü Nesim Tanğlay, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ve AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyeleri, pasta keserek huzurevi bahçesinde yapılan bocce sahasının açılışını yaptı. Açılışın ardından bocce oynandı.

Aile ve Sosyal Politikalar İI Müdürü Nesim Tanğlay, törende yaptığı konuşmada, dünyada yaşlı nüfusun arttığını belirtti.

Geçmişle gelecek arasındaki en önemli köprünün yaşlılar olduğunu dile getiren Tanğlay, "Bakanlık olarak sizlerin her türlü ihtiyaçlarınızı karşılamaya çalışıyoruz. Biz sizlerin toplumsal hayat içinde en aktif şekilde katılmanızı istiyoruz. Dünya Sağlık Örgütünün 2017 yılından itibaren başlattığı bocce oyunuyla yaşlılarımızın aktif ve sağlıklı yaş almalarını hedefliyoruz. Yaşlılarımız bu konuda İzmir'de çok iddialı. Huzurevimize bocce sahası kazandırdığı için Folkart ailesine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak da Dünya Yaşlılar Günü etkinliğinde huzurevi sakinleriyle birlikte olduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

İzmir'de önemli projelere imza attıklarını dile getiren Sancak, "Yapımına destek verdiğimizi bocce sahasını da yaptığımız projeler kadar önemli ve değerli görüyoruz. Şirketimizin tüm yöneticileri burada. Hep birlikte Folkart ailesi olarak bu tip iyilikleri yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Törene Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu da katıldı.