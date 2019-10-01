Son Dakika Haberleri: "Dünya Yatırımcı Haftası" gong töreniyle başladı
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"Dünya Yatırımcı Haftası" gong töreniyle başladı

1 saat önce

SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, "Rakamlar, mevduat biriktirmiş kişilerin ikna olmaları ve güven duymaları halinde sermaye piyasaları için önemli bir müşteri potansiyeli olduğunu ortaya koymaktadır.

SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, "Rakamlar, mevduat biriktirmiş kişilerin ikna olmaları ve güven duymaları halinde sermaye piyasaları için önemli bir müşteri potansiyeli olduğunu ortaya koymaktadır." dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:11 
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