"Dünya Yatırımcı Haftası" gong töreniyle başladı
1 saat önce
SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, "Rakamlar, mevduat biriktirmiş kişilerin ikna olmaları ve güven duymaları halinde sermaye piyasaları için önemli bir müşteri potansiyeli olduğunu ortaya koymaktadır.
SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, "Rakamlar, mevduat biriktirmiş kişilerin ikna olmaları ve güven duymaları halinde sermaye piyasaları için önemli bir müşteri potansiyeli olduğunu ortaya koymaktadır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:11
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