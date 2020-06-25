Dünya yelkencilik yıl ortası toplantısı çevrim içi yapıldı

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), dünya yelkencilik yıl ortası toplantısının grup ülke temsilcileri ile çevrim içi düzenlendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, TYF Başkanı Özlem Akdurak ve TYF Sportif Direktörü Fatih Özmen'in katılımıyla, video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıda, finansal raporun okunduğu ve 2020, 2024 Olimpiyat Oyunları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin değerlendirildiği ifade edildi.

30 Haziran Salı günü yapılacak toplantıda ise ulusal otoriteler ile görüş alışverişinde bulunulacağı aktarıldı.