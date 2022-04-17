"Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi - Son Dakika
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"Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi

17.04.2022 17:29

Suluova Belediyesi, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla gelenek haline getirdiği iftar programının bu yıl sekizincisini düzenledi.

Suluova Belediyesi, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla gelenek haline getirdiği iftar programının bu yıl sekizincisini düzenledi.

Suluova Belediyesi ve Kaymakamlığın organizasyonunda düzenlene iftara 200'e yakın yetim çocuk aileleri ile birlikte katıldı.

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, yaptığı konuşmada her fırsatta yetim çocukları ve gençleri ziyaret ettiğini söyledi.

Devletin yetimlere sahip çıktığını belirten Şen, ramazan ayı dolayısıyla onlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Belediye Başkanı Üçok ise 2013 yılında ramazan ayının 15. gününün "Dünya Yetimler Günü" olarak kabul edildiğini ve 2014 yılından beri iftar programını geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Üçok, "Hiç mahzun olmayın, devletimiz, belediyemiz ve bizler her zaman sizlerin yanındayız. Bizler kocaman bir aileyiz. İnşallah sizlerle ramazan ayımızı ve tüm günlerimizi geçirmeye kararlıyız." dedi.

İftar sonrasında animasyon gösterileri ile gönüllerince eğlenen çocuklara Kaymakam Şen, Belediye Başkanı Üçok ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Temel tarafından hediyeler dağıtıldı.

Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar verildi
Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar verildi
Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar verildi

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Abdullah Şen, Suluova, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla iftar verildi - Son Dakika


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