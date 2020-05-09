Dünya Yetimler Günü'nde babasının mezarını görmek istedi - Son Dakika

Bursa merkez Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Dünya Yetimler Günü'nde ziyaret ettiği bir çocuğun babasının mezarını ziyaret etme isteğini yerine getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, babasını kaybeden ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Hamza Koca isimli çocuk, Dünya Yetimler Günü münasebetiyle kendisini ziyaret eden Dündar'dan, babasının Karacabey ilçesinde bulunan mezarını ziyaret etmek için yardımcı olmasını istedi. Bu isteği kırmayan Dündar, Hamza için özel bir izin ve organizasyon hazırlanması talimatını verdi. Bunun üzerine Hamza, annesi Ayşe Koca ile babasının Karacabey Keşlik Köyü'ndeki mezarını ziyaret etti.

Hamza yardımları için Dündar'a teşekkür etti. Anne Koca da bu ziyaretin kendisine verilmiş en güzel Anneler Günü hediyesi olduğunu aktardı.