Dünya'yı Bırak, Kainat Isınıyor! - Son Dakika

Global ısınma büyük dert. Mavi gezegeni ciddi sorunlar bekliyor, derken, evrenle ilgili bir haber geldi: "Kainat ısınıyor!"

Araştırmayı yapanlar ABD'deki Ohio Üniversitesi uzmanları. Bunu nasıl mı tespit ettiler? "Mini bir zamanda yolculukla."

Önce Dünya'dan çok uzaktaki gazların sıcaklığına bakıldı. Uzaklık… Yani zamanda geçmişe gidildi.

Ardından Dünya'ya yakın gazların sıcaklığı incelendi. Yani, zamanda ana, şimdiye bakıldı.

2 MİLYON DERECE

Sonuç: 10 milyar yıl içinde kainattaki ısı tam 10 kat arttı, şu an 2 milyon derece oldu.

Nedeni: Gazlar ve karanlık maddenin neden olan yerçekimi.

Üniversiteden Yi-Kuan Chiang şöyle konuştu: "Evren yayıldıkça, yerçekimi karanlık madde ve gazı galaksilere çeker. Bu o kadar kuvvetli bir güçtür ki, gazların ısınmasına neden olur."

Uzmanlar, sıcaklık farkını tespit etmek için Avrupa Uzay Ajansı'nın Planck ve SDSS araştırma sonuçlarından yararlandılar.