Son Dakika Haberleri: Dünya yıldızı Neymar 2. sırada, birinci sırada ise o var
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Dünya yıldızı Neymar 2. sırada, birinci sırada ise o var

1 saat önce

Henüz 5 yaşında olmasına karşın vücudundaki kasları ve futboldaki yeteneğiyle dikkat çeken, sosyal medya hesabı 2.3 milyon kişi tarafından takip edilen İranlı Arat Hosseini, Paris Saint-Germain Bursa Akademi'de antrenmana çıktı.

Dünya yıldızı Neymar 2. sırada, birinci sırada ise o var, System.String[]

Henüz 5 yaşında olmasına karşın vücudundaki kasları ve futboldaki yeteneğiyle dikkat çeken, sosyal medya hesabı 2.3 milyon kişi tarafından takip edilen İranlı Arat Hosseini, Paris Saint-Germain Bursa Akademi'de antrenmana çıktı. Dünyanın en iyi futbolcuları arasında ilk sırada kendisini gösteren minik yetenek 2. sıraya ise Neymar'ı koydu.


Çalımları ve yeteneğiyle büyük beğeni toplayan Arat, önümüzdeki haftalarda Lionel Messi ile Barselona'da düzenlenecek bir etkinlikte yarışacak. Arat, daha sonra Liverpool'un başarılı ismi Mohamed Salah ile bir araya gelecek.


10 Ekim 2013 yılında dünyaya gelen İranlı Arat Hosseini, küçük yaşına karşın futbol yeteneği ve fiziksel özellikleriyle göze çarpıyor. Henüz daha 1 yaşına basmadan babası tarafından spora olan ilgisi keşfedilen 5 yaşındaki Arat, tüm yeteneklerini yeşil sahada sergilemeye başladı. 2 yaşından bu yana da her gün düzenli olarak fitness çalışan Arat, vücudundaki kaslarıyla da görenleri hayrete düşürüyor. Sosyal medya hesabı 2.3 milyon kişi tarafından ilgi ile takip edilen Arat, aynı zamanda dünyanın önde gelen oyuncularının da dikkatini çekmiş durumda.


Kendinden büyükleri çalıma dizdi


Önümüzdeki haftalarda dünya yıldızlarıyla buluşacak minik yetenek, babası ile birlikte bir dizi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Paris Saint-Germain Akademi Bursa'nın davetlisi olarak Bursa'ya gelen Arat, 7-9 yaş grubunun antrenmanına çıktı. Isınma hareketleri ve topla birlikte yapılan çalışmaların ardından hünerlerini maçta sergileyen Arat, kendisinden büyük ve daha uzun boylu ağabeylerine attığı çalımlarla da büyük beğeni topladı. Şu an herhangi bir kulüp bünyesinde yer almayan Arat için dünya devleri sıraya girdi.


Messi ve Salah ile biraraya gelecek


Paris Saint-Germain Akademi Bursa Genel Koordinatörü Gökhan Erabay, antrenmanda Arat ile yakından ilgilendi. Arat Önümüzdeki haftalarda Arjantinli dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi ile Barselona'da bir yarışma yapacaklar. Ardından Arat, Liverpool'a gidecek ve burada Mohamed Salah ile görüşecek. Türkiye'ye geldiğinde Paris Saint-German'i tercih etti. Şu an üst düzey eğitim alıyor" dedi.


Arat'ın en dikkat çekici özelliklerinden birisinin de kasları ve karnındaki baklavaları olduğunu anlatan Erabay, "2 yaşından beridir her gün düzenli olarak fitness çalışıyor. Özel bir diyet programı uygulayarak besleniyor. Dünya üzerinde 5 yaşında bu vücut yapısına sahip tek örnek kendisi" diye konuştu. - BURSA

Paris Saint Germain, Neymar, Paris, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:46 Kaynak: İHA
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