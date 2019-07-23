Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye
'yi temsil edecek milli sporcular belli oldu.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası, 29 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde Bulgaristan
'ın başkenti Sofya
'da düzenlenecek.
Şampiyonada Türkiye'yi erkekler serbest stil, grekoromen ve kızlarda 10'ar sporcu temsil edecek.
Bulgaristan'da mindere çıkacak 30 milli güreşçi şöyle:
Erkekler serbest stil
45 kilo: Tolga Özbek
48 kilo: Bekir Özcan
51 kilo: Ahmet Yücel
55 kilo: Muhammet Karavuş
60 kilo: Eren Duran
65 kilo: Mikail Topal
71 kilo: Muhammed Halit Ozmuş
80 kilo: Emre Çiftçi
92 kilo: Ömer Ağtaş
110 kilo: Adil Mısırcı
Grekoromen
45 kilo: Berat Büyüktazım
48 kilo: Berat Keskin
51 kilo: Barış Erbek
55 kilo: Seyitcan Beytekin
60 kilo: Mert İlbars
65 kilo: Müslüm Barga
71 kilo: Furkan Taş
80 kilo: Yusuf Gölbaşı
92 kilo: Oktay Demir
110 kilo: Ömer Aygül
Kızlar
40 kilo: Zozan Akar
43 kilo: Zerda Demir
46 kilo: Elif Işkın
49 kilo: Fatma Kızmaz
53 kilo: Emine Çakmak
57 kilo: Melda Dernekçi
61 kilo: Derya Nur Karaduman
65 kilo: Nesrin Baş
69 kilo: Melisa Sarıtaş
73 kilo: Nazar Batır