Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası
28 dakika önce
ABD'de süren Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda kızlar 76 kiloda Dilara Narin, 3 altın madalya elde etti.
ABD
'de süren Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda kızlar 76 kiloda Dilara Narin, 3 altın madalya elde etti.
Türk halterci, koparmada 96 kiloyu kaldırarak ilk altın madalyasını kazandı. Dilara, silkmede de kendi rekorunu geliştirerek 129 kiloyla ikinci altın madalyayı Türkiye
'ye getirdi. Milli sporcu, toplamda da 225 kiloya ulaştı ve 3 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.
Dilara Narin, yarışmaya koparmada 90 kiloyla başladı ve bu ağırlığı kaldırdı. Türk halterci, aynı kategoride ikinci hakkında da 93 kiloda başarılı oldu.
Milli sporcu, silkmede de ilk hakkında 120, ikinci denemesinde 125 kiloyu kaldırmayı başardı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:03 Kaynak: AA
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