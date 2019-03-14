Son Dakika Haberleri: Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası

28 dakika önce

ABD'de süren Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda kızlar 76 kiloda Dilara Narin, 3 altın madalya elde etti.

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası, System.String[]
ABD'de süren Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda kızlar 76 kiloda Dilara Narin, 3 altın madalya elde etti.

Türk halterci, koparmada 96 kiloyu kaldırarak ilk altın madalyasını kazandı. Dilara, silkmede de kendi rekorunu geliştirerek 129 kiloyla ikinci altın madalyayı Türkiye'ye getirdi. Milli sporcu, toplamda da 225 kiloya ulaştı ve 3 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Dilara Narin, yarışmaya koparmada 90 kiloyla başladı ve bu ağırlığı kaldırdı. Türk halterci, aynı kategoride ikinci hakkında da 93 kiloda başarılı oldu.

Milli sporcu, silkmede de ilk hakkında 120, ikinci denemesinde 125 kiloyu kaldırmayı başardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:03 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek Fenerbahçe, Brann Forması Giyen Mikail Maden'i Transfer Etti

Okan Bayülgen'in Yeni Kanalı Belli Oldu! ABD Başkanı Trump'tan Boeing 737 MAX Kararı: Kullanmayacağım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 10:31:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]