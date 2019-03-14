Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nın altıncı gününde kazanılan 6 madalyayla, Türkiye'nin toplam madalya sayısını 20'ye çıktı.

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nın altıncı gününde kazanılan 6 madalyayla, Türkiye'nin toplam madalya sayısını 20'ye çıktı.



Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen şampiyonanın altıncı günü sona erdi.



Dilara Narin'in kadınlar 76 kiloda kazandığı 3 altın madalyadan sonra, Onur Demirci de erkekler 96 kiloda Türkiye'ye birer altın, gümüş ve bronz madalya getirdi.



Koparmada 145 kiloluk kaldırışıyla altın madalyaya uzanan Onur, silkmede 170 kiloyla bronz madalya aldı. Onur, toplamda 315 kiloya ulaşarak gümüş madalya elde etti.



Milliler, şampiyonanın altıncı günü sonunda madalya sayısını 20'ye (9 altın, 3 gümüş, 8 bronz) yükseltti.

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