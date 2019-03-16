Son Dakika Haberleri: Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası Sona Erdi

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası Sona Erdi

1 saat önce

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası sona ererken, Türkiye organizasyonu 9 altın, 3 gümüş ve 8 bronz madalyayla bitirdi.

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası Sona Erdi, System.String[]
Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası sona ererken, Türkiye organizasyonu 9 altın, 3 gümüş ve 8 bronz madalyayla bitirdi.

Türkiye Halter Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Las Vegas kentindeki şampiyonada erkekler 460, kızlar da 573 puanla takım sıralamasında ikinciliği elde etti.

Şampiyonada, kızlar 40 kiloda Cansu Bektaş ve 76 kiloda Dilara Narin koparma, silkme ve toplamda 3'er altın madalya kazanan isimler oldu.

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda madalya kazanan Türk sporcular şöyle:

Altın madalya:

Erkekler:

61 kilo: Yusuf Fehmi Genç

96 kilo: Onur Demirci

Kızlar:

40 kilo: Cansu Bektaş (3)

55 kilo: Cansel Özkan

76 kilo: Dilara Narin (3)

Gümüş madalya:

Erkekler:

49 kilo: Mustafa Erdoğan

61 kilo: Yusuf Fehmi Genç

96 kilo: Onur Demirci

Bronz madalya:

Erkekler:

49 kilo: Mustafa Erdoğan

61 kilo: Yusuf Fehmi Genç

73 kilo: Ramazan Zeydanlı

96 kilo: Onur Demirci

Kızlar:

40 kilo: Zeliha Ülker (3)

45 kilo: Bahar Korubeyi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:17 Kaynak: AA

Gümüş, Türkiye, Spor
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