Yıldızlar Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası yarın Mısır'da başlayacak

Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) Mısır Modern Pentatlon Federasyonu ile düzenlediği 2021 Yıldızlar Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası yarın başlayacak.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek şampiyona, 19 Eylül'de sona erecek. 17 ve 19 yaş kategorisi sporcularının yarışacağı şampiyona, yüzme, eskrim, koşu ve atış branşlarından oluşan 'tetratlon yarışları' formatında gerçekleştirilecek.

Şampiyonada Türkiye'den her iki kategoride dörder erkek ve kadın olmak üzere toplam 16 sporcu mücadele edecek.

Sporculardan Selen Gülel, Ebrar Çalışkan, Bensu Gül, Bensu Bozdağ ile Furkan Murat, Tolga Topaklı, Yağız Ak, Doğukan Ahmed 19 yaş, Zeynep Altınbaş, Almira Belemir Dede, Eda Özrodop, Zeynep Yazgı Ekici ile Kıvanç Taşyaran, Münir Mert Can, Jan Demir Vurdum ve Doruk Altınbaş da 17 yaş kategorisinde mücadele verecek.