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Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası

1 saat önce

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Hayrunnisa Gürbüz, kızlar 29 kiloda bronz madalya kazandı.

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Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Hayrunnisa Gürbüz, kızlar 29 kiloda bronz madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Yıldızlar Şampiyonası başladı.
Yaklaşık 60 ülkeden 550 civarında sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde kızlar 29, 33, 51 ile erkekler 65 ve +65 kiloda müsabakalar yapıldı.
Türkiye'yi ilk gün 5 sporcu temsil ederken, kızlar 29 kiloda tatamiye çıkan Hayrunnisa Gürbüz, dünya üçüncüsü oldu.
Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:24 Kaynak: AA
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