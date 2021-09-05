Üye Girişi
Dünya yıldızları Fatih Terim'in doğum gününü kutladı - Son Dakika

Dünya yıldızları Fatih Terim'in doğum gününü kutladı

05.09.2021 21:24

Dünyaca ünlü teknik direktörler ve futbolcular Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in doğum günün kutladı.

Dünyaca ünlü teknik direktörler ve futbolcular Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in doğum günün kutladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e dünyaca ünlü teknik direktörler ve eski futbolculardan doğum günü mesajı geldi. Jose Mourinho, Arsene Wenger gibi yıldız teknik adamların da gönderdiği doğum günü mesajlarının tamamı şu şekilde:

Arsne Wenger

Merhaba Fatih. Doğum günün kutlu olsun. Biliyorum, her yıl bir yaş daha gençleşiyorsun. Dikkat et bu hızla devam edersen, yakında sahaya dönüp oynaman gerekebilir. Bugünün tadını çıkar. Umarım etrafın, ailen ve arkadaşlarınla sarılmış olsun. ve umarım en kısa sürede görüşürüz. Hoşça kal!

José Mourinho

Sevgili dostum Fatih, tebrikler! O muhteşem ailenle doğum gününün keyfini çıkar. Senin 48. yaş gününü mutlu bir şekilde kutlayabilmek harika. 48 diyorum çünkü senin 68 olduğuna kimse inanmaz. Sana mutlulukların en fazlasını diliyorum. ve mutlu olmak için ihtiyacın olan şey de futbol. O yüzden ne kadar büyük olduğunu göstermeye devam et. Biliyorsun Roma'da büyük bir hayranın ve taraftarın var.

Thomas Tuchel

Doğum günün kutlu olsun, Mister Galatasaray. Mister Fatih Terim! Londra'dan sana en iyi dileklerimi gönderiyorum. Tebrikler! Umarım iyi bir gün geçirirsin ve en kısa zamanda görüşürüz.

Diego Simeone

Merhaba Mister. Doğum günün kutlu olsun. Sana kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Her zaman şunu görmüşümdür; kendi karakterini takımlarına hep yansıtmışsındır. Senin kişisel bir hayranınım. Selamlar, mutlu yıllar. Her şey için iyi şanslar, hoşça kal!

Luciano Spalletti

Az önce televizyonda dediler ki, "Bugün, antrenörlerin bir numarasının doğum günü. Antrenörlerin imparatorunun: Fatih Terim!" Ben de kutlamalara katılmak istedim. Eminim en iyiler buradadır. Sen bir dostsun. Mutlu yıllar Fatih!

Roberto Mancini

Merhaba Fatih. Mutlu yıllar, doğum günün kutlu olsun. İyi şanslar, Grande! Hoşça kal.

Manuel Rui Costa

Büyük babam Doğum günün kutlu olsun. Umarım çok güzel bir gün olur. Biliyorsun, benim için bir antrenörden fazlası oldun, hayat boyu dostumsun. Bunun için de inanılmaz gururluyum. Hocam ve dostum Kucak dolusu sevgiler.

Nuno Gomes

Merhaba Mister! Umarım her şey yolundadır. Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Doğum gününü kutluyorum. İyi ki doğdun, Mister. Hoşça kal İmparator, sevgiler.

Gennaro Gattuso

Grande Mister! 68! Seni tüm kalbimle selamlıyorum. Senin için ne söylenebilir ki? Bugünün keyfini çıkar. Kalbimdesin. Tüm sevgimle doğum gününü kutluyorum. Seni seviyorum. Hoşça kal, büyük İmparator!

Moreno Roggi

Sevgili dostum Fatih, bugün çok güzel bir gün. Doğum gününü tüm kalbimle kutluyorum. Çok güzel bir gün olmasını diliyorum. Umarım en kısa zamanda görüşürüz. Seni sıkı sıkı kucaklıyorum.

Giancarlo Antognoni

Merhaba Fatih, doğum günün kutlu olsun. Eylül sonuna doğru İstanbul'a gelmek istiyorum. Eşimle birlikte İstanbul'u gezmek ve şehri görmek istiyoruz. Galatasaray'ın bir maçını seyretmeyi de şahsen çok isterim. Sonrasında da seninle biraz futbol konuşabiliriz. Hoşça kal, Fatih. Sevgiler.

Cosmin Contra

Mister, doğum günün kutlu olsun! Sen her zaman Türkiye'nin en büyüğüsün. Seninle birlikte çalışmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Hala çok iyi işler yaptığını görüyorum. Rumen futbolcularla da çalıştığını görüyorum. Sana sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Başarılar Mister, hoşça kal.

Angelo Di Livio

Merhaba Mister, Angelo Di Livio ben. Doğum günün kutlu olsun, mutlu yıllar! Seni çok seviyorum. Seni kucaklıyorum, hoşça kal - İSTANBUL

Dünya yıldızları Fatih Terim'in doğum gününü kutladı
Dünya yıldızları Fatih Terim'in doğum gününü kutladı
Dünya yıldızları Fatih Terim'in doğum gününü kutladı
Dünya yıldızları Fatih Terim'in doğum gününü kutladı

Galatasaray, Fatih Terim, Fatih, Doğum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dünya yıldızları Fatih Terim'in doğum gününü kutladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tacik lider Ahmed Mesud, Pencşir'deki çatışmaların sonlanması için Taliban'a çağrı yaptı 20:38 Tacik lider Ahmed Mesud, Pencşir'deki çatışmaların sonlanması için Taliban'a çağrı yaptı El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu 20:14 El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu Emine Erdoğan mutfağa girdi, kendi elleriyle leblebi helvası yaptı 20:07 Emine Erdoğan mutfağa girdi, kendi elleriyle leblebi helvası yaptı
Son Dakika: MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi! Pozitif vaka çıkan sınıf kapanmayacak 19:36 Son Dakika: MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi! Pozitif vaka çıkan sınıf kapanmayacak DEAŞ'lı teröristler, önce kontrol noktasını taradılar! Yardım gelen polisleri mayınlı tuzaklara düşürdüler 18:22 DEAŞ'lı teröristler, önce kontrol noktasını taradılar! Yardım gelen polisleri mayınlı tuzaklara düşürdüler ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi 16:54 ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi
Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın kalçasını 16:47 Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın kalçasını "Rica ederim" diyerek paylaştı Son dakika: Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı 15:24 Son dakika: Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı

Son Dakika Haberleri
18:22 DEAŞ'lı teröristler, önce kontrol noktasını taradılar! Yardım gelen polisleri mayınlı tuzaklara düşürdüler
18:20 Sarı-kırmızılılar, Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can'ı kadrosuna dahil etmek için adım attı
17:37 Son dakika... Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde rehin alındı
17:33 Alanyaspor, teknik direktörlük için Bülent Korkmaz'la prensipte anlaşma sağladı, yakında imzalar atılacak
17:20 Tren kazasında hayatını kaybeden kadın, babasına "Kelle koltukta gidiyoruz" demiş
17:15 Kabine toplantısı yarın yapılacak! Ana gündem pandemi kurallarının güncellenmesi olacak
17:02 Sarı-Lacivertlilerin yeni transfer Crespo'nun maliyeti belli oldu! Portekiz ekibine 600 bin euro ödenecek
16:52 ABD'nin ülkeden çıkmasıyla Taliban'ın ele geçirdiği Bagram, ilk kez görüntülendi
16:50 Hagi'den "Sen mi Alex mi?" sorusuna samimi cevap: Ben tarih yazdım
16:48 Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda turu garanti altına aldı
Dünyaca ünlü teknik direktörler, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı! İşte sarı-kırmızılıları mest eden o video Dünyaca ünlü teknik direktörler, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı! İşte sarı-kırmızılıları mest eden o video         
21:02
Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer spor yapmaktan değilmiş Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer spor yapmaktan değilmiş         
20:24
Kayserispor acı haberle sarsıldı! Efsane başkan Recep Mamur hayatını kaybetti Kayserispor acı haberle sarsıldı! Efsane başkan Recep Mamur hayatını kaybetti         
20:13
Son Dakika: Türkiye'de 5 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 269 kişi vefat etti, 19 bin 391 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 269 kişi vefat etti, 19 bin 391 yeni vaka tespit edildi         
20:04
669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında Yusuf Can Zeybek'i mağlup eden İsmail Balaban, altın kemerin sahibi oldu 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında Yusuf Can Zeybek'i mağlup eden İsmail Balaban, altın kemerin sahibi oldu         
18:33
Son dakika... Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde rehin alındı Son dakika... Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde rehin alındı         
17:37
Hagi'den Hagi'den "Sen mi Alex mi?" sorusuna samimi cevap: Ben tarih yazdım         
16:51
Taliban'dan Almanya'ya mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız Taliban'dan Almanya'ya mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız         
15:26
Yardım maçında rezalet! Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme Yardım maçında rezalet! Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme         
15:19
Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor         
13:28
Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi         
13:26
Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız         
12:37
Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi "Hepimizin gözü önünde oldu" diyerek buldu         
11:41
Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak         
09:49
Hande Yener dediğini yaptı! Hande Yener dediğini yaptı! "Daha açık giyeceğim" lafından sonra sütyenle sahne aldı         
09:22
Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti         
18:58
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2021 21:43:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya yıldızları Fatih Terim'in doğum gününü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement