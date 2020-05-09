Dünya yıldızları, temelleri evde atılan Türk markayı tercih ediyor - Son Dakika

Futbol ve basketbol dünyasının ünlü yıldızları, Türk giyim markasını tercih ediyor.



İstanbul'da iki genç Türk girişimci tarafından kurulan giyim markası Sernes, 20'den fazla ülkede online satış üzerinden popüler olamaya devam ediyor.



Türkiye'de üretilen ürünler, ünlü dünya yıldızlarının özellikle NBA oyuncusu Derrick Jones Jr, Borissia Dortmund'lu futbolcu Youssoufa Moukoko, CeltaVigo'lu futbolcu Denis Suarez gibi birçok ismin de gardırobunda da yer alıyor.



Satışlarının yüzde 50'sinden fazlasını ABD üzerinde gerçekleştirdiklerini belirten kurucu Sercan Şahin, "Temelleri evde kurulan bir tasarım ve satış macerası, dünya çapında satış kanallarının olduğu bir serüvene dönüşerek, online mağaza anlayışı ile artık sermaye ihtiyacı gibi bir çok gerekliliğin kökünden değiştiğinin bir göstergesi oldu" dedi.



Ortak kurucu İzi Nae de, girişimci Türk gençlerin hayal kurmaktan korkmamasını ve harekete geçmekte geç kalmamasını belirterek, "Ülkemizin bizim gibi gençlerin fikirlerine ve girişimlerine ihtiyacı var" dedi. - İSTANBUL