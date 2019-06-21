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Dünya Yoga Günü etkinliği

57 dakika önce

YALOVA (AA) – Yalova'da Dünya Yoga Günü kapsamında Yalova Belediyesi tarafından kentte yaşayan kadınlar için "Matınızı alın gelin" sloganıyla bir etkinlik düzenlendi.

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YALOVA (AA) – Yalova'da Dünya Yoga Günü kapsamında Yalova Belediyesi tarafından kentte yaşayan kadınlar için "Matınızı alın gelin" sloganıyla bir etkinlik düzenlendi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 5. Uluslararası Dünya Yoga Günü dolayısıyla herkese açık ve ücretsiz olan etkinlikte kadınların Yoga Eğitmeni Esra Engin'den uygulamalı eğitim aldıkları belirtildi.
Gazipaşa Caddesi'nde bulunan Deprem Anıtı'nın yanındaki yeşil alanda düzenlenen etkinlik, doğru nefes alma eğitimi ile başladı.
Etkinliğe katılan kadınlara, "Yoga nedir, stres yönetimi, yoga felsefesi ile tarihi ve doğru nefes alma yöntemleri" konuları hakkında bilgi verildi.
Etkinlikte yogaya gönül veren kişilerin bir araya olmasıyla renkli görüntüler ortaya çıktı.
Kadınlar, yapılan organizasyonla doğru nefesi nasıl almaları gerektiğini öğrendiler.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:31 Kaynak: AA
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