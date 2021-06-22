Dünya Yoga Günü Etkinliğine Büyük İlgi - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde pandemi kuralları çerçevesinde 150 kişinin katıldığı etkinliklerle, Dünya Yoga Günü'nü kutladı. 2015 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Yoga Günü" olarak kabul edilen 21 Haziran'da, Havagazı Gençlik Yerleşkesinde yapılan etkinliklere İzmirliler yoğun ilgi gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Dünya Yoga Günü etkinlikleri kapsamında sabah yogası ile güne başlayan İzmirli katılımcılar, Türkiye'nin tanınmış yoga master hocalarından Gülin Zeytunlu ile yapılan söyleşi sonrası "Bilinç ve Beden, Somatik Yoga, Ses Çanakları, Yin Yoga, Nefes ve Meditasyon etkinliklerine katıldı.

Etkinlikte yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Av. Nilay Kökkılınç, yoganın Hindistan'da ortaya çıkan ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul gören, ruh ve beden sağlına yönelik bir uygulama olduğunu belirterek, "İzmirlilerin ilgisinden son derece memnunuz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer' in girişimleri ile İzmir, dünyanın ilk Cittaslow Metropol pilot kenti unvanını aldı. İzmir bu sayede dünya ile daha çok entegre olacak. Kültür, sanat, spor, bilim, tarih, gastronomi, turizm, ticaret alanında uluslararası kabul gören pek çok etkinliğe daha ev sahipliği yapacak. Kentimizin tanıtımına katkı sağlayacak işbirlikleri hayata geçirilecek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü'nce geçen yıl Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesinde her hafta düzenlenen yoga etkinliklerine pandemi sebebiyle ara verilmişti. Temmuz ayından itibaren yoga etkinliklerinin kaldığı yerden devam etmesi planlanıyor. Katılmak isteyenler için kayıtlar gencizmir. com adresinden alınacak.