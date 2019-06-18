Dünya Yoga Günü'nde Özlem Çetinkaya İle mandala workshop!
25 dakika önce
Dengeli yaşam rehberi Özlem Çetinkaya 21 Haziran günü Akmerkez Üçgen Teras'ta katılımcılar ile birlikte Mandala yapacak.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:24 Kaynak: Bültenler
Birleşmiş Milletler tarafından 2014 yılında ilan edilen 21 Haziran Uluslararası Dünya Yoga Günü Akmerkez'de kutlanıyor.
Yazar, eğitmen, konuşmacı ve dengeli yaşam rehberi Özlem Çetinkaya ile Akmerkez Üçgen Teras'ta 11.00 ile 18.000 saatleri arasında Mandala etkinliği düzenleniyor Ülkemizde son zamanlarda yaygınlaşan mandala workshopuna katılım ücretsiz olup tüm mandala severler davetli.
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