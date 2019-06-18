Dünya Yoga Günü'nde Özlem Çetinkaya İle mandala workshop!

Birleşmiş Milletler tarafından 2014 yılında ilan edilen 21 Haziran Uluslararası Dünya Yoga Günü Akmerkez'de kutlanıyor.

Yazar, eğitmen, konuşmacı ve dengeli yaşam rehberi Özlem Çetinkaya ile Akmerkez Üçgen Teras'ta 11.00 ile 18.000 saatleri arasında Mandala etkinliği düzenleniyor Ülkemizde son zamanlarda yaygınlaşan mandala workshopuna katılım ücretsiz olup tüm mandala severler davetli.