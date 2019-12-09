Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü: Her yıl 1 trilyon dolar rüşvet veriliyor,eriyen bütçeler can alıyor

Her yıl küresel çapta 1 trilyon dolar rüşvet veriliyor, tahmini 2,6 trilyon dolarlık yolsuzluk yapılıyor. Rakamlar, dünyanın 80 milyar dolarlık toplam gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 5'inde daha fazla.



9 Aralık Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü'nde bu verileri paylaşan Birleşmiş Milletler (BM), yolsuzluğun tüm toplumlarda sosyal ve ekonomik gelişmeyi baltalayan ağır bir suç olduğunu hatırlattı. Açıklamada, yolsuzluğa Karşı İttifak (United Against Corruption) kampanyasının güçlendirileceği vaadinde bulunuldu.