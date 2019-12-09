Son Dakika Haberleri: Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü: Her yıl 1 trilyon dolar rüşvet veriliyor,eriyen bütçeler can alıyor
Son Dakika Dünya Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü: Her yıl 1 trilyon dolar rüşvet veriliyor,eriyen bütçeler can alıyor - Son Dakika Dünya

Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü: Her yıl 1 trilyon dolar rüşvet veriliyor,eriyen bütçeler can alıyor

6 saat önce

Her yıl küresel çapta 1 trilyon dolar rüşvet veriliyor, tahmini 2,6 trilyon dolarlık yolsuzluk yapılıyor. Rakamlar, dünyanın 80 milyar dolarlık toplam gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 5'inde daha fazla. Her yıl eriyen bütçeler en ihtiyaç duyulan ülkelerde insan hayatına mal oluyor.

Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü: Her yıl 1 trilyon dolar rüşvet veriliyor,eriyen bütçeler can alıyor, System.String[]

Her yıl küresel çapta 1 trilyon dolar rüşvet veriliyor, tahmini 2,6 trilyon dolarlık yolsuzluk yapılıyor. Rakamlar, dünyanın 80 milyar dolarlık toplam gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 5'inde daha fazla.


9 Aralık Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü'nde bu verileri paylaşan Birleşmiş Milletler (BM), yolsuzluğun tüm toplumlarda sosyal ve ekonomik gelişmeyi baltalayan ağır bir suç olduğunu hatırlattı. Açıklamada, yolsuzluğa Karşı İttifak (United Against Corruption) kampanyasının güçlendirileceği vaadinde bulunuldu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:14 
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