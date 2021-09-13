Dünya Yörüngesinde 3 Gün Geçirecek Olan İlk Uzay Turistleri - Son Dakika

Haydi hayırlı olsun, "uzay turizmi" çağ atlıyor… 1990 yılından bu yana 10 ila 37 milyon dolar bastıran Dünya zenginleri bir şekilde uzaya gitti.

Bazıları atmosferi geçti, bazıları MİR ya da Uluslararası Uzay İstasyonu'nu keşfetti. Son olarak Sir Richard Branson'ın Virgin Galactic'i ile Dünya'nın en zengin adamı Jeff Bezos'un Blue Origin'i uzaya turist taşıyıp getirdi.

Milyarder Elon Musk ise 16 Eylül'le tüm bu uzay turizminin şeklini değiştiriyor. İlk kez gerçek meslekleri astronot olmayan bir ekip, SpaceX şirketi roketleriyle uzaya çıkacak, Dünya yörüngesine oturacak, üstelik orada 3 gün geçirecek.

Yani uzaya gitme hayali kurup da "Astronot değilim, nasıl olacak?" diyen herkesin ağzına bir parmak bal çalacak bir haber:

DÖRT KİŞİLİK EKİP

Programın ismi Inspriation4. Dört kişili bir ekip. Takım lideri, Shift4 Payments'ın kurucusu milyarder Jared Isaacman.

Pilot jeoloji profesörü Sian Proctor.

Sağlık şefi, Memphis'te bulunan ve lösemi tedavi ve araştırma merkezi St. Jude Çocuk Hastanesi'nin çalışanlarından Hayley Arceneaux.

Uçuş uzmanı ise eski ABD Hava Kuvvetleri pilotu Christopher Sembroski.

Ekibin ne kadar ödeme yaptığı bilinmiyor.

Bir kesime göre ise, bundan daha büyük bir halkla ilişkiler çalışması olamayacağı için, bu uçuşu Elon Musk'ın finanse ettiğini düşünüyor.

ESA BAŞKANI: 'AY'A DA TURİST TAŞINACAK'

2023 YILINDA HER 32 SAATTE BİR UZAYA TURİST TAŞIYACAK