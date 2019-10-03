Son Dakika Haberleri: "Dünya Yürüyüş Günü"
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"Dünya Yürüyüş Günü"

15 dakika önce

Kütahya'da "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla düzenlenen programda çocuklar geleneksel sokak oyunları oynadı, kadınlar da ip atlayıp step ve aerobik etkinliğine katıldı.

Kütahya'da "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla düzenlenen programda çocuklar geleneksel sokak oyunları oynadı, kadınlar da ip atlayıp step ve aerobik etkinliğine katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce "Harekete çocuklukta başla, sağlıklı yaşa" sloganıyla Mustafa Asım Alkış Stadı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar çuval, yumurta taşıma, halat çekme yarışmalarına katıldı, yakan top, mendil kapmaca, ip atlama gibi geleneksel sokak oyunları oynadı.

Kadınlar da İl Sağlık Müdürlüğünde görevli eğitmenler gözetiminde müzik eşliğinde ip atlayarak step ve aerobik yaptı.

Kütahya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Erkan Kaygısız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünya Yürüyüş Günü"nün, fiziksel aktivitenin gündelik hayatta yer alması amacıyla 1991'den bu yana her yıl 3 ve 4 Ekim'de kutlandığını söyledi.

Sağlık Bakanlığının, "Yürüyüş Günü" dolayısıyla bu yıl belirlediği ana temanın "çocukluk çağında obeziteyle mücadele" olduğunu anlatan Kaygısız, şöyle konuştu:

"Obezite tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de maalesef büyük bir sağlık problemi ve çocuk yaşlara kadar inmiş durumda. İstikbalimize dair birtakım kaygılar taşıyorsak obeziteyle bilinçli şekilde mücadele etmeliyiz. Bu konuda yapmamız gereken çok basit, geleneklerimize dönmek, çocuklarımızı dijital dünyadan zaman zaman uzaklaştırıp onlara geleneksel sokak oyunlarımızı sevdirebilmek. Düzenli beslenmeyi sağlamakla obeziteyle çok rahat mücadele edebiliriz."

Çocuklarla oyun oynayan Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin de etkinliği çok anlamlı bulduğunu, bu tür faaliyetlerin devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Program, yarışmalarda dereceye giren çocuklara ödüllerinin verilmesi ve yürüyüşle sona erdi.

Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:28 Kaynak: AA
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