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Dünya Yürüyüş Günü

38 dakika önce

4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürüyüş etkinliği yapıldı.

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4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürüyüş etkinliği yapıldı.


Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan ve İsmet Paşa Caddesi üzerinde devam eden yürüyüşe katılan öğrenciler ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla sağlıklı yaşamak için yürüyüş yapmanın önemine dikkat çekmeye çalıştılar.

Yürüyüş bitiminde Cumhuriyet Parkı' a gelen katılımcılara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantlarda beden kitle indeksi ölçümü, sağlıklı beslenme, kanserle mücadele gibi konularda ve diğer sağlık alanları hakkında bilgilendirme yapılarak "Çocukluk Çağı Obezitesi" konusu anlatıldı.

Etkinliğin sonunda sağlıklı bir hayat için yürüyüş yapmanın önemine değinen Vali Fahri Meral, farkındalıkta tüm emeği geçenlere teşekkür ederek alanda bulunan öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Yürüyüşe Karaman Valisi Fahri Meral, İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, İl Sağlık Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:38 Kaynak: AA
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