"Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği

Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, Belediye Meydanı önünde bir araya gelen Vali Yardımcısı Mehmet Kocabey, İl Sağlık Müdürü Serdar Türkoğlu, sağlık personelleri, öğrenciler ve vatandaşlar, valilik önüne kadar yürüdü.

Valilik önünde kurulan stant da yürüyüşe katılanların şeker ve tansiyonları ölçüldü.

İl Sağlık Müdürü Serdar Türkoğlu, yaptığı açıklamada, topluma fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılmasında, fiziksel aktivitelerle ilgili özel gün ve haftaların etkin kutlanmasının önemli olduğuna dikkati çekti.

Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye beslenme ve sağlık araştırma sonuçlarına göre toplumumuzun yüzde 71.9'u hareketsiz yaşıyor. Fiziksel aktivitelerin hayatımızın her alanda olması gerekmektedir. Tüm yaştaki bireyler için en yaygın ve kolay uygulanabilen aktivite yürüyüştür."