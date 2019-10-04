Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, "Dünya Yürüyüş Günü" etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.

Sarıkamış 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı'ndan bir araya gelen Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Belediye Başkanı Harun Hayali, kurum amirleri, STK temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar, yaklaşık 2 kilometre yürüyüş yaptı.

Yürüyüşe katılanlar ellerinde taşıdıkları, "Harekete çocuklukta başla sağlıklı yaşa", "Obeziteye karşı her gün 10 bin adım" dövizleriyle obeziteye dikkati çekmeye çalıştı.

İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Diyetisyen Volkan Yıldız, yaptığı açıklamada, bu yıl etkinliğin sloganının, "Koş Yürü Oyna Sağlıklı Yaşa" olduğunu söyledi.

Ülkede obezitenin çok önemli bir sağlık sorunu olduğunu anımsatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Birçok hastalık için risk oluşturan obeziteden çocukluk döneminden itibaren sağlık beslenme ve düzenli fiziksel aktivite yaparak korunabilirsiniz. Bu sağlıklı kemik, kas ve eklem yapısının oluşmasına yardımcı olur, kalp-damar fonksiyonlarını ve solunumu geliştirir. Ayrıca kan şekerini düzenler. Kilo kontrolü, davranışta disipline ve sorumluluklarının bilincinde olan bireyler yetişmesine neden olur. Yürümek, koşmak, hareketli yaşam, yetişkinlik döneminde çeşitli kronik hastalıklardan korunmayı destekler, kişinin kendine güveni artırır, zihinsel ve ruhsal sağlığın gelişimine yardımcı olur, aktif bir yaşlılık dönemi geçirilmesinde önemli rol oynar. Bu nedenle toplum olarak harekete çocukluktan başlayarak yüzme, bisiklet sürme, ip atlama, sokak oyunları oynama, yürüyüş yapma, basketbol, futbol ve voleybol oynama gibi fiziksel aktiviteleri yapmamız gerekir."