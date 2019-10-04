Son Dakika Haberleri: "Dünya Yürüyüş Günü" etkinlikleri
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"Dünya Yürüyüş Günü" etkinlikleri

38 dakika önce

Kağızman ilçesinde, "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kağızman ilçesinde, "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kağızman İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilerle birlikte yürüyüş etkinliği yapıldı.

Kağızman İstiklal Alanı'nda başlayan yürüyüş, Milli Egemenlik Caddesinde tamamlandı.

Yürüyüşe katılan öğrenciler, ellerinde taşıdıkları dövizlerle "Dünya Yürüyüş Günü"ne dikkati çekti.

Yürüyüş sonrası Kağızman İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kurulan stantlarda sağlık konularında bilgilendirme yapıldı.

Kağızman İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Erman Keskin de yaptığı konuşmada, yürüyüşe katılanlara teşekkür ederek, sağlıklı bir hayat için yürüyüş yapmanın önemine değindi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kağızman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:56 Kaynak: AA
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