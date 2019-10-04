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"Dünya Yürüyüş Günü" etkinlikleri

43 dakika önce

Erzincan'da, "Dünya Yürüyüş Günü" etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.

Erzincan'da, "Dünya Yürüyüş Günü" etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.

Işıkpınar Mahallesi'nde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan stantla yürüyüşün önemine değinildi.

Daha sonra Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Erkan Hirik, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar, yaklaşık 3 kilometre yürüyüş yaptı.

Vali Ali Arslantaş, İl Sağlık Müdürlüğünce yürüyüşün insan sağlığına olan etkileri hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendiğini belirterek, "Bugün hep beraber yaklaşık 3 kilometrelik bir parkur belirlerken, özellikle şehrin dışında doğa ile iç içe güzel bir parkur seçilmiş. Ben bütün vatandaşlarımıza bir tek 3-4 ekim günlerinde değil, hayatlarının her aşamasında yürüyüş yapmaya davet ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Aksun da sağlıklı yaşam için yürüyüş yapmanın önemini anlattı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Bekir Aksun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:26 Kaynak: AA
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