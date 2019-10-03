Son Dakika Haberleri: "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliklerle kutlandı
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"Dünya Yürüyüş Günü" etkinliklerle kutlandı

22 dakika önce

Antalya'da "Çocukluk Çağı Obezitesi" temasıyla Dünya Yürüyüş Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Antalya'da "Çocukluk Çağı Obezitesi" temasıyla Dünya Yürüyüş Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle Kepez Kent Meydanı'nda yapılan yürüyüş etkinliği Gülgün - Nihat Ömür Ortaokulu öğrencilerinin ve sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığınca obezitenin azaltılması çalışmaları kapsamında, toplumda sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek, fiziksel aktivite düzeyini artırmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yerleştirmek amacıyla yürüyüş yapıldı.

Etkinlikte, sağlıklı beslenmenin ve hareket etmenin önemini anlatan Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, öğrencilerle yürüyüş yapıp sohbet etti.

Çocukluk çağı obezitesinin öneminin vurgulandığı etkinlikte, fizyoterapist ve çocuk gelişim uzmanları tarafından günlük yaşamda yapılabilecek egzersizler uygulamalı olarak gösterilip, çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Çocukluk, Antalya, Kepez, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:50 Kaynak: AA
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