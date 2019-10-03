Dünya Yürüyüş Günü'nde binlerce adım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor A.Ş. Dünya Yürüyüş Günü'nü unutmadı. Spor A.Ş. tarafından yürüyüşe binlerce kişi katıldı.



Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından organize edilen; Kocasinan Kaymakamlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Talas Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi'nin destekleri ile yürüyüş büyük ilgi gördü. Yürüyüşte, binlerce öğrenci ve vatandaş Talas paraşüt indirme alanında buluştu.



Farkındalığın arttırılabilmesi, yürüme ve bedensel sağlığın önemi için yıl boyunca 500 bine yakın insanla spor yapan Spor A.Ş., Dünya Yürüyüş Günü'nde de yürüme ve sağlığın önemine dikkat çekti. 4 kilometrelik parkuru tamamlayan katılımcılara etkinlik sonrası ikramlarda bulunuldu. - KAYSERİ