Dünya Yürüyüş Günü'ne Özel Yürüyüş Önerileri

Düzenli olarak yapılan yürüyüşler; kan akımını ve kan damarlarının miktarını artırarak, dolaşımı iyileştiriyor ve kalp-damar, beyin gibi damarsal hastalıkların riskini de azaltmaya yardımcı oluyor. Yürüyüş sayesinde kaslar kuvvetleniyor, şişmanlık ve stres oranı azalıyor, yaşlanma süreci gecikiyor. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için düzenli yürüyüşleri yaşam biçimi haline getirmek büyük önem taşıyor.



Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Uz. Dr. Feride Ekimler Süslü "3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü" nedeniyle düzenli yürüyüşlerin önemi hakkında bilgi verdi.



Yürüyüş yapmak kemikleri güçlendiriyor



Düzenli yürüyüşler, vücudun oksijeni kullanma kapasitesini artırır, büyük kas gruplarını dinamik ve ritmik olarak çalıştırır. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için yapılan düzenli yürüyüşler dakikada 6 kalori harcanmasını sağlar. Kilo almayı engelleyerek, vücutta yağ oranının azalmasına yardımcı olur. Yürüyüş kemikleri güçlendirir, kilonun korunmasını, kalp ve akciğer sağlığının kontrol altına alınmasını kolaylaştırır. Kırk yaş ve üstü kişiler mutlaka doktor kontrolünde yürüyüş programlarına başlamalıdır. Hipertansiyon, diyabet gibi hastalıkları olan kişiler sık sık doktor kontrollerini ihmal etmemelidir.



Yürüyüş yaparken bunlara dikkat edin;



Yürüyüş, hafif bir yemekten en az iki saat sonra yapılmalıdır.



Yürüyüş öncesi ve sonrasında bol su tüketilmelidir.



Ağır bir yemek sonrası hızlı ve yorucu yürüyüşlerden kaçınılmalıdır.



Yürüyüş için uygun olan özel tabanlıklı yürüyüş ayakkabıları kullanılmalıdır.



Eğer yürüyüşler açık alanda yapılacaksa sabah erken saatler seçilmelidir.



Yine kilo vermek amacıyla yürüyüş yaparken vücuda naylon, muşamba ve benzeri maddelerin sarılmasının bir faydası yoktur.



Dakikada 6 kalori yakabilirsiniz



Yürüyüşe ısınma hareketleriyle yavaş yavaş başlanmalıdır. Saniyede bir adım atarak dakikada 2-6 kalori, iki adım ile dakikada 5-7 kalori harcanabilir. Aynı şekilde yine yavaş yavaş yürüyüş sonlandırılmalıdır. Bu yürüyüş programı ve düzenli bir beslenme planı ile yılda 5-6 kilo verilmesi sağlanabilmektedir. Gün içerisinde yürürken, otururken, kalça kaslarının en az 30 kez kasıp, gevşetmek de oldukça faydalıdır.



Yürüyüşün sağlığa yararları aşağıdaki gibidir;



Uykusuzluğu azaltır,



Sindirimi kolaylaştırır,



Kan basıncını düzenler,



Yorgunluk hissini engeller,



Solunum kapasitesini artırır,



Kemiklerin sertleşmesini ve kuvvetlenmesini sağlar,



Vücutta doğal keyif verici hormonların (endorfin) salınımı sağlar,



Beyine oksijen sağlanmasını artırarak, zihinsel keskinlik ve yaratıcı düşünce potansiyelini yükseltir,



HDL/LDL (İyi huylu-kötü huylu kolesterol) dengesini düzenler. Kan yağlarının (trigliserid) düzeyini düşürür.