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Dünya Yürüyüş Gününde 10 bin adım attılar

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü'nde 'günde 10 bin adım' sloganıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Dünya Yürüyüş Gününde 10 bin adım attılar, System.String[]

Kahramanmaraş'ta 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü'nde 'günde 10 bin adım' sloganıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi.


Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı ile Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi arasında yapıldı. Her yaştan insanından katıldığı yürüyüş sonunda katılımcılara elma ve su ikram edildi.


Obezite sonucu ortaya çıkan ölüm riskinin azaltılması için insanların yürüyüş yapmasını isteyen İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, "Günümüzde teknoloji ve bağımlığın arttığı, zihinsel kirliliğin artığı bir dünyada çocuklarımızı ve gençlerimizi hareketli bir yaşamın içine çekmek istiyoruz. Bilindiği gibi Türkiye'de her 3 kişiden biri maalesef obez ve bu obezliğin getirdiği ruhsal bozukluklar ile hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Obezite önlenebilir bir ölüm nedeni diyoruz ve bu durumu önlemek için insanları her gün 10 bin adıma davet ediyoruz" dedi.


Sağlıklı yaşamak için yürüyüş yaptığını söyleyen Ayşe Armut, "Sağlıklı yaşamak için başvurduk bu yola. Normal kilomuzu bulmak ve sağlıklı yaşamak istiyoruz burada da bugün yürüyüş yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:50 Kaynak: İHA
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