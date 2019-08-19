Son Dakika Haberleri: Dünya züccaciye sektörü eylülde İstanbul’da buluşacak
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Dünya züccaciye sektörü eylülde İstanbul’da buluşacak

1 saat önce

10 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün en büyük buluşması Uluslararası Zuchex Fuarı, 12-15 Eylül tarihlerinde 30. kez gerçekleştirilecek.

Dünya züccaciye sektörü eylülde İstanbul’da buluşacak, System.String[]
10 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün en büyük buluşması Uluslararası Zuchex Fuarı, 12-15 Eylül tarihlerinde 30. kez gerçekleştirilecek.
Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:09 
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