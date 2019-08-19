Dünya züccaciye sektörü eylülde İstanbul’da buluşacak
1 saat önce
10 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün en büyük buluşması Uluslararası Zuchex Fuarı, 12-15 Eylül tarihlerinde 30. kez gerçekleştirilecek.
10 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün en büyük buluşması Uluslararası Zuchex Fuarı, 12-15 Eylül
tarihlerinde 30. kez gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:09
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