Ünlü mobilya şirketi Ikea, dünya genelinde 100 binden fazla şoför alacak

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Ikea, bazı mağazalardaki ürün kıtlığının Covid ve Brexit'e bağlı olduğunu belirtti. Grip aşısı tedarikçilerinden yiyecek ve içecek firmalarına kadar uzanan işletmeler de Ikea gibi tedarik sorunları yaşıyor.

İngiltere hükümeti daha önce "sektörün zorluklarını ele almak için sanayi ile yakın bir şekilde çalıştığını" söyledi. Ikea, Birleşik Krallık ve İrlanda'daki 22 mağazasındaki stoklarının yüzde 10'u veya yaklaşık 1.000 ürün grubuyla tedarik sorunları yaşadığını açıkladı.

Ikea tarafından yapılan açıklamada "Birçok perakendeci gibi biz de Covid-19 ve işgücü kıtlığı nedeniyle tedarik zincirlerimizde süregelen zorluklar yaşıyoruz. Nakliye, hammadde ve kaynak kullanımı bunların hepsini etkiliyor" dendi. Ikea özür diledi ve durumun "önümüzdeki haftalarda ve aylarda" düzelmesini umduğunu söyledi.

GIDADA KITLIK KRİZİ

Brexit ile bağlantılı işçi sorunları da et üretimini vuruyor. Aynı zamanda İngiltere ve Galler'deki grip aşıları, sürücü sıkıntısı nedeniyle ertelendi ve Tesco gibi gıda firmaları bazı ürünlerde kıtlık olabileceğini söyledi.

100 BİNDEN FAZLA SÜRÜCÜ LAZIM

Karayolu Taşımacılığı Birliği'ne göre, Birleşik Krallık'ta 100.000'den fazla sürücü sıkıntısı var. Salgın sırasında seyahat kısıtlamaları geldiğinde, birçok Avrupalı ??kamyon şoförü kendi ülkelerine gitti ve ardından başka bir yerde çalışmaya karar verdi.

Ayrıca, yabancı sürücülerin İngiltere'de çalışmasının artık daha pahalı olduğu anlamına gelen vergi değişiklikleri de oldu. Lojistik firmaları, sorunu hafifletmeye çalışmak için hükümeti kısa vadede kamyonlar için geçici çalışma vizelerine izin vermeye çağırıyor. Ancak hükümet sürekli olarak firmaların İngiliz sürücüleri bulmak için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

Aynı kriz ABD'de de yaşanmıştı ve ülkede yurt dışından şoför alımı yapılması kararı alınmıştı.