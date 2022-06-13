Dünyaca tanınan kanun virtüözü Ahmet Baran Hırvatistan'da konser verdi - Son Dakika
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Dünyaca tanınan kanun virtüözü Ahmet Baran Hırvatistan'da konser verdi

13.06.2022 13:40
Dünyaca tanınan kanun virtüözü Ahmet Baran Hırvatistan'da konser verdi

Hırvatistan'ın sahil kenti Rijeka'da dünyaca ünlü kanun virtüözü Ahmet Baran müzikseverlerle buluştu.

Hırvatistan'ın sahil kenti Rijeka'da dünyaca ünlü kanun virtüözü Ahmet Baran müzikseverlerle buluştu.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Rijeka Hırvat Türk Derneği iş birliğinde Porto Etno Festivali kapsamında düzenlenen konser büyük ilgi gördü.

Baran'ın Rijeka orkestrası eşliğinde Hırvat ve Türk eserlerini seyirciyle buluşturduğu festivalde Azerbaycan, Ürdün, İspanya ve İran'dan sanatçılar da yer aldı.

YEE'nin bu yıl ilk kez katıldığı festival, Rijeka'da müzikten gastronomiye, kültüründen modern sanatlara kadar birçok etkinliği halkla buluşturuyor.

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Kaynak: AA

Ahmet Baran, Hırvatistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyaca tanınan kanun virtüözü Ahmet Baran Hırvatistan'da konser verdi - Son Dakika

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