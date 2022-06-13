YEE'nin bu yıl ilk kez katıldığı festival, Rijeka'da müzikten gastronomiye, kültüründen modern sanatlara kadar birçok etkinliği halkla buluşturuyor.

Baran'ın Rijeka orkestrası eşliğinde Hırvat ve Türk eserlerini seyirciyle buluşturduğu festivalde Azerbaycan , Ürdün , İspanya ve İran 'dan sanatçılar da yer aldı.

Kaynak: AA

Ahmet Baran, Hırvatistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dünyaca tanınan kanun virtüözü Ahmet Baran Hırvatistan'da konser verdi - Son Dakika

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