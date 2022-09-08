Tedirgin eden araştırma: Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölge, görülmemiş sıcaklarla eriyecek - Son Dakika
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Tedirgin eden araştırma: Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölge, görülmemiş sıcaklarla eriyecek

08.09.2022 12:49

Dünyaca tanınan 2 araştırma merkezi, küresel ısınmanın sıcaklıklara etkisi üzerine bir çalışma yürüttü. Yayınlanan sonuç raporunda ise Türkiye'nin de dahil olduğu Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'nun, yakın zamanda benzeri görülmemiş aşırı hava olaylarıyla sarsılacağı belirtildi. Ayrıca adı geçen ülkelerin gelecek yıllarda sıcak hava dalgaları, kuraklık, toz fırtınaları, aşırı yağış gibi krizler yaşayacağının da altı çizildi.

Dünyanın önde gelen araştırma kurumlarından Almanya merkezli Max Planck Ensititüsü ve Kıbrıs Enstitüsü, ortak bir çalışmaya imza attı. Araştırmanın sonucunda ise endişe veren bir durum ortaya çıktı.

TÜRKİYE DE ETKİLENECEK

Rapora göre Doğu Akdeniz ve Orta Doğu, yakın zamanda benzeri görülmemiş aşırı hava olaylarıyla sarsılacak. Hatta çalışmada Türkiye dahil bölgedeki ülkelerin gelecek yıllarda sıcak hava dalgaları, kuraklık, toz fırtınaları, aşırı yağış gibi krizler yaşayacağına dikkat çekildi.

ORTALAMANIN 2 KATI

Bilim dergisi Reviews of Geophysics'de yayınlanan araştırmada, gereken önlemler derhal alınmazsa Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'nun çok ciddi bir iklim krizinin etkisi altına gireceği belirtildi. Bölgenin "iklim değişikliğinin merkezi" olarak tanımlandığı raporda, bölgede sıcaklık artış hızının küresel ortalamanın neredeyse iki katı olduğu vurgulandı.

SU VE GIDA KRİZİ DE KAPIDA

Bu yüzyılın sonuna kadar bölgede sıcaklıkların 5 dereceye kadar artacağı, özellikle yaz aylarında benzeri görülmemiş kavurucu sıcaklar yaşanacağı tahmin ediliyor. Rapora göre yağış miktarının da azalmasıyla bölge çok ciddi bir su ve gıda krizi yaşayacak, tüm ekonomik sektörler krizden etkilenecek, bölgede yaşayan 400 milyon kişi çok yıkıcı etkilerle karşı karşıya kalacak. Su seviyelerinin yükselmesiyle birçok yerde kıyı bölgeler ve tarım alanları yok olmanın eşiğine gelecek.

İŞ BİRLİĞİ YAPMANIN ZORLUĞU VURGULANDI

Raporda, iklim krizinin vuracağı ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Katar, Suriye ve Suudi Arabistan da yer aldı. Ayrıca siyasi krizlerin ve çatışmaların yaşandığı bölgede ülkelerin iklim kriziyle mücadele için bir araya gelmesinin zor olduğu da kaydedildi.

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