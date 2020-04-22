Dünyaca ünlü 23 sanatçı çocukların bayramını kutladı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü 23 sanatçı çocukların bayramını kutladı - Son Dakika Magazin

Dünyaca ünlü 23 sanatçı çocukların bayramını kutladı

6 saat önce

Amerika'dan Pink Martini'nin solistleri China Forbes ve Storm Large ile LP, Kanada'dan IMA, İspanya'dan Los Vivancos, Luz Casal, Cecilia Krull, Monica Molina, piyanist Manolo Carrasco, Jose Antonio, flamenko dansçısı Rafael Amargo ve gayda virtüözü Hevia, İtalya'dan Nina Zilli, İsrail'den...

Dünyaca ünlü 23 sanatçı çocukların bayramını kutladı, System.String[]

Amerika'dan Pink Martini'nin solistleri China Forbes ve Storm Large ile LP, Kanada'dan IMA, İspanya'dan Los Vivancos, Luz Casal, Cecilia Krull, Monica Molina, piyanist Manolo Carrasco, Jose Antonio, flamenko dansçısı Rafael Amargo ve gayda virtüözü Hevia, İtalya'dan Nina Zilli, İsrail'den Rita, Fransa'dan Chico & The Gypsies, piyanist Richard Clayderman, Belçika asıllı Fransız sanatçı Viktor Lazlo, Portekizli fado sanatçısı Mariza, The Weather Girls, Arjantinli dansçı Julio Bocca, Arjantin'den tango sanatçısı Amelita Baltar, Sırbistan'dan Lena Kovacevic, İngiltere'den The Puppini Sisters ve Hindistanlı koreograf Ashley Lobo, yeni tip koronavirüs nedeniyle bayramı evde kutlayan çocuklar için dünyanın dört yanından video çekerek mesaj gönderdi.


Ünlü isimleri Türkiye'deki müzikseverlerle buluşturan Pasion Turca'nın bayram nedeniyle internette bir araya getirdiği sanatçılardan Los Vivancos kardeşler, flamenko gösterisi sundu.


İspanya'dan Hevia'nın gayda çaldığı videoda The Weather Girls'den Dynelle Rhodes, dünya barışına vurgu yaparken Pink Martini solisti Storm Large ise "En yakın zamanda Türkiye'ye yeniden gelmeyi, sizlerle 'Aşkım Bahardı' şarkısını söylemeyi istiyorum." ifadelerini kullandı.


Dünyaca ünlü piyanist Manolo Carrasco İspanya'dan çektiği videoda "Memleketim" şarkısını çaldı.

İspanya, İsrail, İtalya, Pink, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 05:05 

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