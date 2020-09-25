DÜNYACA ÜNLÜ 79 YAŞINDAKİ YÜZÜCÜ AVCILAR SAHİLİNDE YÜZDÜ - Son Dakika

BUGÜNE kadar çeşitli alanlarda 70'in üzerinde rekor kıran dünyaca ünlü yüzücü 79 yaşındaki Michael Peter Read, Avcılar sahilinde yüzdü.

İngiliz uzun mesafe yüzücüsü olan, çok sayıda şampiyonluğu bulunan İngiliz Kanalı'nı 33 kez yüzerek geçen Michael Peter Read, Avcılar'da Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı Turan Hançerli ile Manş Denizi'ni geçen Türk yüzücülerle birlikte Denizköşkler Plajı'ndan itibaren 2 kilometrelik parkurda yüzdü. Yaklaşık 1 ay daha Türkiye'de kalacağını belirten Read, yüzmeyi herkese sevdirmek için üzerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi. Başkan Hançerli de, ileri yaşına rağmen yüzme tutkunu Michael Peter Read'ı ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade etti.