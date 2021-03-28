Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf - Son Dakika

Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf

28.03.2021 22:57

Fransız model Eglantine Aguilar, 8 Premier Lig futbolcusu ile ilişki yaşadığını söyledi. Dünyaca ünlü bir futbolcudan hamile kaldığını ve bebeğinin babasını gizli tutma kararı aldığını açıklayan Aguilar, hamile kaldıktan sonra kimseyle beraber olmak istemediğini ifade etti. Güzel model, ünlü futbolcular Ashley Cole, Mario Balotelli, Marouane Fellaini, Saido Berahino ve Joe Willock'la ilişki yaşadığını iddia etti.

Güzel model Eglantine Aguilar, İngiltere Premier Lig'den 8 futbolcuyla ilişki yaşadığını açıkladı. Şu anda hamile olan Aguilar'ın bebeğin babasının, ismini saydığı futbolculardan biri olup olmadığı bilinmiyor.

SAKİN BİR HAYAT SÜRMEK İSTİYOR

Eskiden bir takımın tüm futbolcuları ile ilişki yaşamak isteyen Aguilar, hamile kaldıktan sonra hiç kimse ile ilişki yaşamadan sakin bir hayat sürmek istediğine karar verdiğini söyledi. Çocuğunun babasının bir çok büyük bir takımda oynadığını söyleyen Aguilar, futbolcuya kendisinden hamile kaldığını söylediğinde futbolcunun çok büyük bir şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf

BEBEK İÇİN DESTEK VERİYOR

İngiliz Daily Star gazetesine konuşan güzel model, futbolcu ile kısa bir ilişki yaşadıklarını, kendisinden hamile kaldıktan sonra şaşkınlık yaşayan futbolcunun, bebek için gereken maddi ve manevi desteği verdiğini söyledi. 29 yaşındaki model eski Chelsea savunma oyuncusu Ashley Cole, Manchester City eskiforveti Mario Balotelli , Manchester United eskiorta saha oyuncusu Marouane Fellaini, Stoke eski forveti Saido Berahino ve Arsenal eski orta saha oyuncusu Joe Willock'la ilişki yaşadığını iddia etti.

Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf
Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf

Marouane Fellaini, Mario Balotelli, Ashley Cole, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf - Son Dakika Spor


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