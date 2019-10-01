Dünyaca ünlü ABD'li opera sanatçısı Jessye Norman hayata veda etti
1 saat önce
Dünyaca ünlü ABD'li opera sanatçısı Jessye Norman 74 yaşında New York'ta hayata veda etti.
Dünyaca ünlü ABD'li opera sanatçısı Jessye Norman 74 yaşında New York'ta hayata veda etti. Çocukluğundan itibaren ırkçı tavırlara muhatap olan siyahi müzisyen, ülkesindeki başarılı eğitim hayatına rağmen kariyerinin zirvesini Avrupa'da yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:03
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