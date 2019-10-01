Son Dakika Haberleri: Dünyaca ünlü ABD'li opera sanatçısı Jessye Norman hayata veda etti
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Dünyaca ünlü ABD'li opera sanatçısı Jessye Norman hayata veda etti

1 saat önce

Dünyaca ünlü ABD'li opera sanatçısı Jessye Norman 74 yaşında New York'ta hayata veda etti.

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Dünyaca ünlü ABD'li opera sanatçısı Jessye Norman 74 yaşında New York'ta hayata veda etti. Çocukluğundan itibaren ırkçı tavırlara muhatap olan siyahi müzisyen, ülkesindeki başarılı eğitim hayatına rağmen kariyerinin zirvesini Avrupa'da yakaladı.

Dünyaca ünlü ABD'li opera sanatçısı Jessye Norman hayata veda etti

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:03 
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