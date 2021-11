Dünyaca ünlü akademisyenler Oryantalizm Webiner Serisi'nde buluşuyor - Son Dakika

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından organize edilen Oryantalizm Webiner Serisi'nde dünyanın önde gelen akademisyenleri bir araya geliyor.

Ünlü akademisyen ve düşünür Edward Said'in Oryantalizm eserine ithafen Doç. Dr. Beyazıt Akman ve Doç. Dr. Filiz Barın Akman tarafından hazırlanan seride, her hafta alanında önde gelen bir araştırmacının konuşması YouTube'dan canlı yayınlanıyor.

Web konferansı serisinde "İslam ve Batı", "Batı'daki Türk Algısı", "Batı Dünyasında Öteki'nin Resmedilişi", "Rönesans ve Ötesinde Doğu-Batı İlişkileri", "Edebiyatta ve Medyada Doğu", "İslamofobi ve Irkçılık" gibi Oryantalizm ve Sömürgecilik-sonrası dönem araştırmalarıyla ilgili pek çok güncel konu tartışılıyor.

Dünya çapında etkili olması amacıyla İngilizce gerçekleştirilen Oryantalizm Webiner Serisi geçtiğimiz hafta dünyaca ünlü, Rönesans uzmanı, akademisyen-yazar ve BBC program yapımcısı, Londra Queen Mary Üniversitesi'nden Prof. Jerry Brotton'ın " Kraliçe Elizabeth, İslam ve Osmanlıların Anlatılmamış Hikayesi" konuşmasıyla devam etti.

Etkinliğin bu haftaki konuşmacısı İngiltere Exeter Üniversitesi'nden, Exeter Türk Araştırmalarının ve Evliya Çelebi Projesi'nin kurucularından Prof. Gerald Maclean ise "İslam ve İngiltere" başlıklı konuşma yapacak.

Etkinliğin önceki konuşmacıları arasında Sömürgecilik-sonrası araştırmalarının duayenlerinden Prof. Bill Ashcroft; İslamofobi araştırmalarıyla öne çıkan, California Üniversitesi, Berkeley'den Dr. Hatem Bazian, medyada İslam algısı alanında uzmanlaşan, Avustralya Griffith Üniversitesi'nden Doç.Dr. Halim Rane ve Michigan Tech Üniversitesi'nden, kültür ve pedagoji çalışmalarıyla tanınan Prof. Ronald Strickland bulunuyor.

"Global bir etkinlik olacağına inanıyoruz"

Doç. Dr. Beyazıt Akman, web konferanslarıyla amaçladıklarının Oryantalizm ve Sömürgecilik sonrası dönem araştırmalarıyla ilgili pek çok güncel ve önemli konuda farkındalık yaratmak olduğuna dikkati çekerek, "Hem ülkemizdeki hem de dünyadaki öğrenci ve araştırmacılara, bu alanlarda yapılabilecek olası araştırma konuları hakkında fikir edinebilmeleri için bir fırsat vermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Doç. Dr. Filiz Barın Akman ise "Bu webiner serisinin hiç şüphesiz çok-kültürlülük, Batı toplumlarında ötekiyi anlama ve ona saygı duyma gibi Oryantalizm ve Sömürgecilik-sonrası teori okullarının konu edindiği meseleler doğrultusunda global bir etkinlik olacağına inanıyoruz. Webinerler YouTube'dan yayınlanacağından uluslararası akademi dünyasının bu etkinlikten faydalanacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmalar, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin YouTube sayfasından takip edilebilir.