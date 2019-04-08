Son Dakika Haberleri: Dünyaca Ünlü Akbük Koyu'ndaki Ağaç Katliamında 3 Gözaltı (2)

Dünyaca Ünlü Akbük Koyu'ndaki Ağaç Katliamında 3 Gözaltı (2)

1 saat önce

BÖLGEYİ KULLANANLARI ZAN ALTINDA BIRAKMAK İÇİN AĞAÇLARI KESMİŞLERMuğla'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'ndaki menengiç ağaçlarının kesilmesiyle ilgili bölgede kamp alanı işleten S.T. ve yanında çalışan M.T.'nin ardından S.T.'nin eşi N.T. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Dünyaca Ünlü Akbük Koyu'ndaki Ağaç Katliamında 3 Gözaltı (2), System.String[]
BÖLGEYİ KULLANANLARI ZAN ALTINDA BIRAKMAK İÇİN AĞAÇLARI KESMİŞLER

Muğla'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'ndaki menengiç ağaçlarının kesilmesiyle ilgili bölgede kamp alanı işleten S.T. ve yanında çalışan M.T.'nin ardından S.T.'nin eşi N.T. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 3'e çıkarken, şüphelilerin sorgularında, bölgeyi kullanan kişileri zan altında bırakmak amacıyla ağaçları kestiklerini söyledikleri öğrenildi.

Muğla Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bölgede bulunan kameralardan yapılan inceleme sonucu, 1 şüpheli araç tespit edilmiştir. Söz konusu bu araçta talaş atıklarının görülmesi üzerine araç sahibinin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Cumhuriyet savcısının talimatı ile şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramada 2 motorlu testere, 1 balta, 1 orak ve üzerinde talaş bulunan muhtelif kıyafetler ele geçirilmiştir. Söz konusu bölgeyi kullanan kişileri zan altında bırakmak maksadıyla yapıldığı anlaşılmıştır" denildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:21 Kaynak: DHA

Jandarma, Gökova, Akbük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sera Süsü Verip Define Ararken Jandarmaya Yakalandılar Akbük Koyu'nda Ağaç Katliamı! Manzarayı Gören Şaşkına Döndü Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Gözaltına Alındı Son Dakika! AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 19:14:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünyaca Ünlü Akbük Koyu'ndaki Ağaç Katliamında 3 Gözaltı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]