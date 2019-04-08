Dünyaca Ünlü Akbük Koyu'ndaki Ağaç Katliamında 3 Gözaltı (2)
1 saat önce
BÖLGEYİ KULLANANLARI ZAN ALTINDA BIRAKMAK İÇİN AĞAÇLARI KESMİŞLERMuğla'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'ndaki menengiç ağaçlarının kesilmesiyle ilgili bölgede kamp alanı işleten S.T. ve yanında çalışan M.T.'nin ardından S.T.'nin eşi N.T. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
BÖLGEYİ KULLANANLARI ZAN ALTINDA BIRAKMAK İÇİN AĞAÇLARI KESMİŞLER Muğla
'nın Gökova
Körfezi'nin Akbük
Koyu'ndaki menengiç ağaçlarının kesilmesiyle ilgili bölgede kamp alanı işleten S.T. ve yanında çalışan M.T.'nin ardından S.T.'nin eşi N.T. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 3'e çıkarken, şüphelilerin sorgularında, bölgeyi kullanan kişileri zan altında bırakmak amacıyla ağaçları kestiklerini söyledikleri öğrenildi. Muğla Valiliği
'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bölgede bulunan kameralardan yapılan inceleme sonucu, 1 şüpheli araç tespit edilmiştir. Söz
konusu bu araçta talaş atıklarının görülmesi üzerine araç sahibinin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Cumhuriyet savcısının talimatı ile şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramada 2 motorlu testere, 1 balta, 1 orak ve üzerinde talaş bulunan muhtelif kıyafetler ele geçirilmiştir. Söz konusu bölgeyi kullanan kişileri zan altında bırakmak maksadıyla yapıldığı anlaşılmıştır" denildi.
Cavit AKGÜN/MUĞLA,
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:21 Kaynak: DHA
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