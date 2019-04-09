Son Dakika Haberleri: Dünyaca Ünlü Akbük Koyu'ndaki Ağaç Katliamının Şüphelileri Adliyede

Dünyaca Ünlü Akbük Koyu'ndaki Ağaç Katliamının Şüphelileri Adliyede

1 saat önce

MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'ndaki menengiç ağaçlarının kesilmesiyle ilgili gözaltına alınan, bölgede kamp alanı işleten S.T. ve eşi N.T. ile yanlarında çalışan M.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dünyaca Ünlü Akbük Koyu'ndaki Ağaç Katliamının Şüphelileri Adliyede, System.String[]
MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'ndaki menengiç ağaçlarının kesilmesiyle ilgili gözaltına alınan, bölgede kamp alanı işleten S.T. ve eşi N.T. ile yanlarında çalışan M.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Menteşe ilçesinin kırsal Sarnıç Mahallesi'ndeki Akbük Koyu'na, pazar günü sabah saatlerinde balık tutmaya gidenler, ağaçların kesildiğini fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Akbük Günübirlik Alanı'nda kalan koyda yapılan incelemede, yaklaşık 30 menengiç ağacının kesildiği belirlendi. Jandarma, ağaçları kesen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ağaçların kesilmesi, doğaseverlerin de tepkisine neden oldu.

Jandarma ekiplerince olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Görüntüler izlendiğinde, otomobil plakasından şüphelilerin, Akbük Koyu'nda kamp alanı işleten S.T. ve eşi N.T. ile yanlarında çalışan M.T. olduğu belirlendi. Evlerine operasyon düzenlenen 3 kişi, gözaltına alındı. İfadelerinde, koydaki diğer işletmecileri zor durumda bırakmak için ağaçları kestiklerini söyledikleri öğrenilen şüphelilerden S.T. ile M.T.'nin evlerinde yapılan aramalarda, 2 motorlu testere, 1 balta, 1 orak ve üzerinde talaş bulunan kıyafetler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:41 Kaynak: DHA

Gökova, Jandarma, Muğla, Akbük, Güncel
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