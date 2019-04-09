Dünyaca Ünlü Akbük Koyu'ndaki Ağaç Katliamının Şüphelileri Adliyede (2)

TUTUKLANDILARMuğla'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'ndaki menengiç ağaçlarının kesilmesiyle ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan, bölgede kamp alanı işleten S.T., eşi N.T. ve yanlarında çalışan M.T., sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDILAR



Muğla'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'ndaki menengiç ağaçlarının kesilmesiyle ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan, bölgede kamp alanı işleten S.T., eşi N.T. ve yanlarında çalışan M.T., sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.



MUĞLA,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit

Son Dakika! AK Partili Yavuz, YSK'ya "Tam Kanunsuzluk" İtirazı Yapıldığı İddialarını Yalanladı

Fransa'nın Dev Bankası Societe Generale, Bin 600 Kişiyi İşten Çıkaracak

Ekrem İmamoğlu'nun Konuşmasını, Eleştirdiği 3 Medya Patronu Canlı Verdi