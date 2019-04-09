Dünyaca Ünlü Akbük Koyu'ndaki Ağaç Katliamının Şüphelileri Adliyede (2)
19 dakika önce
TUTUKLANDILARMuğla'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'ndaki menengiç ağaçlarının kesilmesiyle ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan, bölgede kamp alanı işleten S.T., eşi N.T. ve yanlarında çalışan M.T., sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Muğla'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'ndaki menengiç ağaçlarının kesilmesiyle ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan, bölgede kamp alanı işleten S.T., eşi N.T. ve yanlarında çalışan M.T., sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.
MUĞLA,
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:00 Kaynak: DHA
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