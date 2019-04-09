Son Dakika Haberleri: Dünyaca Ünlü Akbük Koyu'ndaki Ağaç Katliamının Şüphelileri Adliyede (2)

Dünyaca Ünlü Akbük Koyu'ndaki Ağaç Katliamının Şüphelileri Adliyede (2)

19 dakika önce

TUTUKLANDILARMuğla'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'ndaki menengiç ağaçlarının kesilmesiyle ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan, bölgede kamp alanı işleten S.T., eşi N.T. ve yanlarında çalışan M.T., sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.

Dünyaca Ünlü Akbük Koyu'ndaki Ağaç Katliamının Şüphelileri Adliyede (2), System.String[]
TUTUKLANDILAR

Muğla'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'ndaki menengiç ağaçlarının kesilmesiyle ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan, bölgede kamp alanı işleten S.T., eşi N.T. ve yanlarında çalışan M.T., sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.

MUĞLA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:00 Kaynak: DHA

Muğla, Jandarma, Gökova, Akbük, Güncel
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