Dünyaca Ünlü Akbük Koyu'ndaki Ağaç Katliamıyla İlgili 2 Gözaltı
1 saat önce
MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'ndaki menengiç ağaçlarının kesilmesiyle ilgili bölgede kamp alanı işleten S.T. ve yanında çalışan M.T., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
MUĞLA'nın Gökova
Körfezi'nin Akbük
Koyu'ndaki menengiç ağaçlarının kesilmesiyle ilgili bölgede kamp alanı işleten S.T. ve yanında çalışan M.T., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İkilinin evlerinde yapılan aramalarda, motorlu testere ele geçirildi. Menteşe
ilçesinin kırsal Sarnıç
Mahallesi'ndeki Akbük Koyu'na, dün sabah saatlerinde balık tutmaya gidenler, ağaçların kesildiğini fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye, Menteşe İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Akbük Günübirlik Alanı'nda kalan koyda yapılan incelemede, yaklaşık 30 menengiç ağacının kesildiği belirlendi. Jandarma, ağaçları kesen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ağaçların kesilmesi, doğaseverlerin de tepkisine neden oldu.
Jandarma ekiplerince olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Görüntülerden, şüphelilerin Akbük Koyu'nda kamp alanı işleten S.T. ve yanında çalışan M.T. olduğu belirlendi. İkili, dün evlerine düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. S.T. ile M.T.'nin evlerinde yapılan aramalarda, motorlu testere ele geçirildi. S.T. ve M.T.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:39 Kaynak: DHA
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