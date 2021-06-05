Dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda kısıtlamasız ilk cumartesi gününde yoğunluk yaşandı - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesindeki dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde yoğunluk gözlendi.

Güzel havayı değerlendirmek isteyenler, ilçede deniz kenarlarına gitmeyi tercih etti.

Didimliler ve çevre ilçelerden gelenler, öğle saatlerinden itibaren plajda yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 27 dereceye kadar yükseldiği ilçede, bazı tatilciler su sporlarıyla eğlenirken bazıları da plajda çocuklarıyla oynadı.

Plajdaki hareketlilik işletmecileri de sevindirdi.