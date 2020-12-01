Dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda dönüşüm çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda dönüşüm çalışmaları sürüyor

01.12.2020 11:13

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda başlatılan dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda başlatılan dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Kaçkar Dağı eteklerinde uzanan Ayder Yaylası, 1987 yılında turizm merkezi ilan edildi. Yayla 1994'te milli park, 1998'de ise doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı.

Karadeniz'in dünyaca ünlü yaylalarından biri olan, kaplıca turizminin yanı sıra önemli kış ekstrem sporlarından helikopterle dağ yamaçlarına bırakılan sporcuların kayakla yaylaya indiği "heliski" faaliyetinin de merkezi olan yayla, 2006'da Bakanlar Kurulu kararıyla "Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi" ilan edildi.

Bölgede turizmin yaygınlaşmasıyla birlikte çarpık yapılaşmanın artması sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar öncülüğünce TOKİ, "Yöresel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" hazırlayarak çalışmalara başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ayder Yaylası'nda ilk etapta, 20 dönümlük yeşil alanı "kesin koruma alanı" ilan etti. Bakanlık ardından görüntü kirliliğine yol açan salıncakları kaldırdı.

TOKİ ise 564 hektarlık sit alanından oluşan Ayder Yaylası'nda, yol ve altyapı inşaatı çalışmalarının ilk bölümünü tamamlayarak hizmete açtı.

Bölgede TOKİ'nin başlattığı otopark ve termal otel çalışmaları ise devam ediyor. Otopark inşaatının salgın şartları çerçevesinde gelecek yıl tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Termal otel ve çevresindeki çalışmaların toplam yatırım maliyeti, yaklaşık 415 milyon lira olarak hesaplanıyor.

Çalışmaların yanı sıra kamulaştırma işlemlerinin de devam ettiği Ayder Yaylası'nda, yaklaşık 400 hak sahibi bulunurken bu zamana kadar 7 milyon liraya yakın kamulaştırma bedeli ödendi.

Rize Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine yaptğı açıklamada, Ayder Yaylası'nda yürütülen projenin Türkiye'nin yaylaları için vizyon projesi olduğunu söyledi.

Örnek proje özelliğinden dolayı titiz çalışıldığının altını çizen Çeber, ilgili dört bakanlık ve Rize Valiliğinin verimli çalışma yürütülmesi için sorumluluğu TOKİ'ye devrettiğini, TOKİ'nin çalışmada ciddi yol kat ettiğini aktardı.

Çeber, yapılan çalışmada doğaya, yaylaya, yaylanın özelliklerine, orijinal yapısına zarar vermemeye gayret gösterildiğine dikkati çekerek, çalışmalarla birlikte devam eden turizm faaliyetlerinin de en az şekilde etkilenmesini hedeflediklerini ifade etti.

Otopark eksikliğinin yayla için önemli bir sorun olduğuna işaret eden Çeber, şöyle konuştu:

"Yaylayı egzoz ve gürültü kirliliğinden, yoğun trafik sorunundan arındırmak için Ayder girişine 1732 araçlık otopark yapıyoruz. Otopark bittiğinde hiç kimse beton yapı göremeyecek. Yaylanın kotundan faydalanılarak diyafram duvarlar üzerine konuşlanmış otopark inşaatı yapıyoruz ve şu anda yüzde 15'lere geldik. İnşallah 2021 sonunda tamamlamak istiyoruz."

"Doğal yapıya uygun termal otel çalışmalarımız devam ediyor"

Vali Çeber, Ayder'in uzun yıllar kaplıca olarak kullanıldığını kaydederek, doğal yapıya uygun termal otel çalışmalarının devam ettiğini de belirtti.

Gelintülü Şelalesi karşısında cam seyir teras çalışmalarının da devam ettiğini belirten Çeber, şunları kaydetti:

"Ayder içindeki yolları büyük oranda tamamladık. Esas can alıcı çalışma kentsel tasarım çalışmaları ile ilgili faaliyetler devam ediyor. Kentsel tasarım çalışmasını içerisine alan imar planımız tamamlanacak. İmar planının tamamlanmasının ardından oradaki mevcut bina ve konutları kentsel tasarıma uygun dönüşüm aşamasına geçeceğiz. Son hamle olarak yapacağımız faaliyeti 2022 yılı sonunda tamamlamayı, Ayder'i olabildiğince özüne dönmüş, insanı rahatsız eden yapılaşma ve kirlilikten kurtarılmış olarak Rize'nin, Türkiye'nin ve dünya insanının istifadesine sunacağız."

Dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda dönüşüm çalışmaları sürüyor
Dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda dönüşüm çalışmaları sürüyor
Dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda dönüşüm çalışmaları sürüyor
Dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda dönüşüm çalışmaları sürüyor

Ayder Yaylası, Çamlıhemşin, Dönüşüm, Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda dönüşüm çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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