Dünyaca ünlü Aydın incirinde hasat heyecanı - Son Dakika

Kuru incirde dünyanın en büyük üretim ve ihracat bölgesi olan Aydın'da, yeni sezon heyecanı yaşanıyor.

Bölgenin önemli geçim kaynaklarından incirin il genelinde 37 bin hektar alanda üretimi yapılıyor.

Kentte yaklaşık 190 bin ton incir üretiliyor. Meyvenin bir kısmı taze olarak tüketilirken 65 bin tonu kurutuluyor. Kurutulan incirin, 40 bin tonu Amerika'ya, Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere 80 ülkeye gönderiliyor.

Hasat döneminde kuru incir için yaklaşık 2 ay yoğun mesai yapılıyor. Gün doğmadan bahçelerin yolunu tutan işçiler, güneşi, incir ağaçlarının altında karşılıyor.

Hava sıcaklığının gün içinde 40 dereceyi bulduğu kentte erkekler, dalında kuruyan inciri sırıklarla çırparak yere düşürüyor. Kadınlar ise tek tek sepetlere doldurdukları incirleri, istenilen tada ulaşması için "kerevet" adı verilen sergilere seriyor.

Yaklaşık 4 gün güneşte bekletilen incir toplandıktan sonra işlenmesi için tesislere gönderiliyor. Burada yine kadınlar tarafından boyutlarına göre ayıklanan ürünler, hem iç piyasaya sunuluyor hem de pek çok ülkeye gönderiliyor.

Bu sezon hava şartlarının uygun seyretmediğinde rekolte düştü ancak fiyatların yüksek olması üreticiyi memnun etti.

Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, incirin olgunlaşmaya başladığı dönemde havanın aşırı sıcak olduğunu fakat son 1 haftadır esen poyrazla ürünün kendisini toparladığını söyledi.

Çapakçıoğlu, "Rekoltenin düşük olması çiftçinin haliyle moralini bozdu ama fiyatların 22-25 lira gitmesi çiftçimizin yüzünü güldürdü. En yakın zamanda Tariş'in de fiyatları açıklamasını bekliyoruz." dedi.

"İncirin en büyük özelliği dalında kuruması"

Nazilli'de incir yetiştiren Yahya Anlıak da hasat döneminde incir bahçelerinde işçilerin yoğun emek harcadığına dikkati çekerek, "İncirin en büyük özelliği dalında kurumasıdır. 3-4 gün de güneşin altında kurutulması için sergiye bırakılır. Dalında kuruduğunda yüzde 30'luk bir nem olur. Bu nemi gidermek için sergide kalır." diye konuştu.

Bölgede yaşayan vatandaşların yüzde 80'inin geçimini incirden sağladığına işaret eden Anlıak, "Hava şartlarının aşırı sıcak gitmesinden dolayı geçen seneki rekolte ve kaliteyi şu ana kadar yakalayamadık. Sevindirici tarafı ise geçen yıl 17-18 liraya sattığımız incir bu yıl iyi bir fiyattan alıcı buluyor. Bu da üreticiyi sevindiriyor. İncirlerin yarısından fazlası yurt dışına gönderiliyor." ifadelerini kullandı.

İşçilerden Hatice Anlıak da "Sabah erkenden kalkıyoruz ve bahçeye geliyoruz. Ekmeğimizi incirden kazanıyoruz. Sıcağın altında çok yorucu oluyor ama mecbur ekmek parası, alternatifimiz yok." diye konuştu.