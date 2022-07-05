Dünyaca ünlü banka JPMorgan'dan Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini: Yüzde 49,5'ten, yüzde 63,1'e yükseltildi - Son Dakika
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Dünyaca ünlü banka JPMorgan'dan Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini: Yüzde 49,5'ten, yüzde 63,1'e yükseltildi

05.07.2022 10:07

Dünyaca ünlü dev banka JPMorgan, Türkiye'de fiyat dinamiklerinin kötüleşmeye devam ettiğinin altını çizerek 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 49,5'ten yüzde 63,1'e yükseltti.

JPMorgan dün yüzde 78,62 seviyesinde açıklanan Haziran ayı enflasyon verisinin ardından bir rapor yayımladı. Kurum, "Para politikası hareketsiz kalmaya devam ederken, seçimlerin zamanlaması ve sonucu kısa vadeli enflasyon görünümü için belirleyici olacak" değerlendirmesini yaptı.

2023 TAHMİNİNİ DE YÜZDE 22,5'E YÜKSELTTİ

Kurum aynı zamanda risklerin yukarı yönlü olduğuna işaret ederek, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 49,5'ten yüzde 63,1'e, 2023 tahminini de yüzde 19'dan yüzde 22,5'e yükseltti.

JPMorgan, Türkiye için 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 63,1'e yükseltti

"LİRA İSTİKRARI, ENFLASYONİST BASKILARI DİZGİNLEMENİN ANA ARACI"

"Talep ve maliyet kaynaklı enflasyonist baskılar güçlü olmaya ve merkez bankası kredibilitesi zayıflamaya devam ederken, TCMB'nin politika duruşunu normalleştirmek için acelesi yok" denilen raporda, "Bu ortamda, Döviz korumalı lira mevduat programı ile en azından kısmen güvence altına alınan ve muhtemelen güçlü turizm gelirleriyle desteklenecek olan lira istikrarı, kısa vadede enflasyonist baskıları dizginlemenin ana aracı olacaktır" ifadeleri yer aldı. JPMorgan liradaki ilave bir zayıflamanın enflasyon görünümünü daha da bozacağına işaret etti.

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