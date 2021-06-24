Uluslararası finans şirketleri yıl sonu dolar/TL beklentilerini güncellemeye devam ediyor. Bu konuda son analiz, İsviçre bankası USB'den geldi.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ 30 KURUŞ ARTTI

UBS, para politikası patikasındaki belirsizliklerin daha fazla değer kaybına neden olabileceğini belirterek yıl sonu dolar/TL tahminini 9,00'dan 9,30'a çıkardı. Bloomberght'de yer alan habere göre UBS Analisti Tilmann Kolb'un hazırladığı araştırma raporunda, 2021'in üçüncü çeyreğinin sonunda dolar/TL tahmini 8,80'den 9,00'a, 2022'nin ikinci çeyreği içinse 9,40'tan 9,70'e revize edildi.

"SALGIN RİSKİ TL İÇİN GÖRÜNÜMÜ KÖTÜLEŞTİRİYOR"

Banka ayrıca Fed'in faiz artırımı beklentilerinin erkene çekilmesi, Türkiye ekonomisindeki cari açığın ve devam eden salgın risklerinin de Türk lirası için görümü kötüleştirdiğini vurguladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitc, haziran ayında yayınladığı raporda, yıl sonu dolar tahminini 8,90'a çıkarmıştı.