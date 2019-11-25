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Dünyaca ünlü bir dansçı Lorenzo Hanna, İstanbul'a geliyor
6 saat önce
Dans etmeyi sevenlerin, meraklılarının yakından tanıdığı dünyaca ünlü bir dansçı Lorenzo Hanna, İstanbul'a geliyor.
Dans etmeyi sevenlerin, meraklılarının yakından tanıdığı dünyaca ünlü bir dansçı Lorenzo Hanna, İstanbul'a geliyor. Dünyaca tanımış birçok şakıcı'nın kliplerinin koreograflığını yapan Hanna, Havana Social House dans merkezi'nde hem kendi oluşturduğu dans stili Dancehall Funk'ı hem de merak edilenleri yapacağı workshop ile danseverler ile paylaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:31
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