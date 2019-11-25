Son Dakika Haberleri: Dünyaca ünlü bir dansçı Lorenzo Hanna, İstanbul'a geliyor
Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü bir dansçı Lorenzo Hanna, İstanbul'a geliyor - Son Dakika Magazin

Dünyaca ünlü bir dansçı Lorenzo Hanna, İstanbul'a geliyor

6 saat önce

Dans etmeyi sevenlerin, meraklılarının yakından tanıdığı dünyaca ünlü bir dansçı Lorenzo Hanna, İstanbul'a geliyor.

Dünyaca ünlü bir dansçı Lorenzo Hanna, İstanbul'a geliyor, System.String[]

Dans etmeyi sevenlerin, meraklılarının yakından tanıdığı dünyaca ünlü bir dansçı Lorenzo Hanna, İstanbul'a geliyor. Dünyaca tanımış birçok şakıcı'nın kliplerinin koreograflığını yapan Hanna, Havana Social House dans merkezi'nde hem kendi oluşturduğu dans stili Dancehall Funk'ı hem de merak edilenleri yapacağı workshop ile danseverler ile paylaşacak.

İstanbul, Havana, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:31 
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