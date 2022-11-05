Güverteden okyanusa düşen ünlü iş insanı Dilek Ertek'in cansız bedeni bulunamadı - Son Dakika
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Güverteden okyanusa düşen ünlü iş insanı Dilek Ertek'in cansız bedeni bulunamadı

05.11.2022 07:52
Güverteden okyanusa düşen ünlü iş insanı Dilek Ertek'in cansız bedeni bulunamadı

Dünyaca ünlü bir markanın Türkiye distribütörü olan ünlü iş insanı Dilek Ertek dün Tahiti'de kruvaziyer gezisi sırasında güverteden okyanusa düştü. Yaşanan acı olay iş dünyasını derinden sarsarken Ertek'in cansız bedenine ise henüz ulaşılamadı.

Dünyanın en ünlü lüks mücevher markalarından Tiffany Co.'nun uzun yıllardır Türkiye distribütörlüğünü yapan Dilek Ertek tatile gittiği Tahiti'de talihsiz bir kaza geçirdi.

TEKNEDEN DÜŞTÜ

Türkiye Tiffany CO'nun sahibi sosyetenin ünlü ismi Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Tahiti'de içinde bulunduğu tekneden denize düştü.

CESEDİ HALA BULUNAMADI

Ertek'in ölümü yakınlarında ve iş dünyasında şok etkisi yarattı. İş insanına hâlâ ulaşılamazken, bölgede arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Güverteden okyanusa düşen ünlü iş insanı Dilek Ertek'in cansız bedeni bulunamadı

DİLEK ERTEK KİMDİR?

Dilek Ertek İstanbul'da doğdu. Avusturya Lisesi'nde okurken bale eğitmenliği yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu olanNew York GIA'de pırlanta eğitimi aldı. 1982'de üniversiteyi bitirince 'ipek üzerine, resimler, desenler, tasarımlar' yaparak para kazanmaya başladı ve böylece kendi işini kurdu. 1995'in sonunda İstanbul'da ilk Tiffany mağazasını açtı. 20 yılı aşkın süre Tiffany & Co.'nun distrübütörlüğünü yaptı. Dilek Ertek'in bir antika dükkanı bulunuyordu.

1982 yılında iş insanı Hüseyin Yalçınkaya evlendi. Çift 2004'te boşandı. Dilek Ertek'in Gökçe Atuk isiminde bir oğlu var.

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Dilek Ertek, Haiti, Güncel, Son Dakika

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